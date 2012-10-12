Artvin sele teslim oldu

Artvin’in Borçka İlçesi’nde etkili olan sağanak yağmurla oluşan sel, heyelanlara neden oldu. Heyelan düşmesi sonucu Hopa - Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşım sağlandı.

Dün gece başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden sağanak yağmurda Borçka ilçe merkezinde çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su bastı. Borçka- Hopa karayolu da İçkale Deresi’nin taşması ve düşen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, ekipmlerin yoğun çalışmaların ardından konrollü olarak ulaşıma açıldı.

Muratlı ve Güreşen köylerinin yolları da düşen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karşıköy Köyü Yüksek Mahallesi’nde de Selvan Dikici’ye ait 3 katlı ahşap ev, heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer, ilçe genelinde hasar tespit çalışmaları başlattı.



Rize’de etkili olan fırtına sonrası denizde oluşan hortum, liman sahası içerisindeki binaların çatıları ile deniz polisine ait lastik bot ile konteynırı uçurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.