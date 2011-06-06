-ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA JANDARMA YARBAY SIR ATANDI ARTVİN (A.A) - 06.06.2011 - Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Nasif'in, bugün itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındığını, yerine Jandarma Yarbay Alper Sır'ın atandığını bildirdi. Yemlihalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hopa'da 31 Mayıs'taki AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin müfettişlerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Nasif'in Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmasının uygun görüldüğünü söyledi. Vali Yemlihalıoğlu, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Yarbay Alper Sır'ın atandığını ve Sır'ın bugün itibariyle göreve başladığını belirtti.