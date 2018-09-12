Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-4

Hayati AKBAŞ/Artvin-HOPA, (DHA)

STAT: Hopa İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Emre Aslan (xx), Servet Bozkurt (xx)

ARTVİN HOPASPOR: Murat (xxx), Doğancan (xx), Bilal (xx), Mustafa (xx), Canberk (xx), İsmail (xx)(Dk.105 Serhat Yağız x) Mustafa (x)(Dk.68 Ali Kemal Başaran (x), Fazlı (x)(Dk.110 Enes x), Emrah (x)(Dk.75 Bekir x) Ali Kemal Özkan (xx), Gökhan (xx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Timur (xxx), Ufuk (xxx), Burak (xxx), Volkan (xxx), Hüseyin (xx)(Dk.90 Berke xx) Tuncay (xx)(Dk.64 Mert xxx), Sadık (xx), Enes Yılmaz (xx), Muhammed Enes (xx), Sefa (xx)(Dk.105 Yunus Emre x), Alper (xx)

SARI KARTLAR: İsmail, Doğancan (Artvin Hopaspor), Hüseyin (Anagold 24Erzincanspor)

PENALTILAR: Gökhan, Doğancan, Ali Kemal Başaran (Artvin Hopaspor), Muhammed Enes, Ufuk, Berke, Volkan (Anagold 24Erzincanspor)

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor, Hopa İlçe Stadı’nda konuk olduğu Artvin Hopaspor’u normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek bir üstü tura yükseldi.