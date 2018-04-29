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Spor

Artvin Hopaspor 3'üncü Lige yükseldi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e yükselme final maçında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970'i uzatmalarda 2-0 yenerek 3'ncü Lig'e yükselen takım oldu

29 Nisan 2018 21:22

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e yükselme final maçında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970\'i uzatmalarda 2-0 yenerek 3\'ncü Lig\'e yükselen takım oldu.
Sivas 4 Eylül Stadyumu\'nda oynanan finalh maçında Artvin Hopaspor ile Ağrı 1970 takımları karşı karşıya geldi. Artvin Hopasporlular kendilerine ayrılan maraton tribününü doldurarak takımlarına destek verdi. Az sayıda Ağrısporlu taraftar da tribünden takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadelenin normal süresi 0-0 berabere bitti. Uzatma bölümünde 105 ve 120\'nci dakikalarda Artvin Hopaspor Bilal Çebi\'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak 3\'ncü Lige yükselme başarısı gösterdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Hopasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

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