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Spor

Artvin Hopa'da yeni stat sevinci

Hopaspor stadının şu anki kapasitesi 3 bin 500

12 Nisan 2018 17:44

Artvin'de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ve oynadığı karşılaşmaları binaların üzerlerinden binlerce taraftarın izlediği Hopaspor için yeni stat müjdesi ilçede sevinçle karşılandı.

DHA'da yer alan habere göre; Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup'ta, sahasında Kendirli Belediyespor'u 5-0 yenen ve grubunu lider tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Artvin Hopaspor için yeni stat yapılacak açıklaması ilçede büyük sevinç yarattı. Kapasitesi 3 bin 500 olan Hopaspor’un stadında oynanan müsabakaları, tel örgülerin arkasının yanı sıra çevredeki binaların balkon ve çatılarından izleyen taraftarlar ilginç görüntüler oluşturmuştu. Bu görüntülerin ardından Hopasporlu taraftarları sevindirecek haber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık ilçeye modern bir stat yapımı için proje hazırlığına başladı.

Hopaspor Kulüp Başkan Vekili Kemal Makaroğlu,  Hopaspor’un içerdeki maçlarını 15 bin dolayında taraftarın izlediğini belirterek "Stadımız yetersiz olduğundan taraftarlar yandaki binaların ve tel örgülerin arkasından maçı izliyor. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bir talepte bulunduk. Bu bakanlık tarafından olumlu karşılandı. Hopaspor amatör ligdeyken de bu seyirci, 15 binden aşağı düşmedi. Üçüncü ligde de aynı olacak" dedi.

Hopaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ömür Başar ise maça saatler kala gerek sosyal medyadan gerekse diğer mercilerden kitlelere ulaştıklarını belirterek "Bizde bir çok Süper Lig takımında olmayan taraftar kitleri var. Hopa’da öyle bir sosyal yapıya ulaştık ki görüyorsunuz maç sonrası yeşil sahalarda kavga yerine horanlar oynanıyor" diye konuştu. 

Denizin Asi Çocukları taraftar gurubundan Koray Akyüz de "Stadımızın iki tribünü var ve maça saatler kala bu tribünler doluyor. Her maçımız 15 bin, 16 bin seyirciyi aşağı düşmüyor. Evimizdeki maçları geçtik, deplasmanlarda ev sahibinden daha fazla taraftar sayısına ulaştığımız maçlar oldu" ifadelerini kullandı.   

Koluna atmaca dövmesi ve üzerine 'Yer Mor Gök Beyaz' yazdıran  Şehrin Azizleri Taraftar gurubundan Hüseyin Kutsi Yeğen de "Morla beyaz olmadan yaşamayız. Bu dünyada kalıcı değiliz. Bu sevginin benle gelmesi gerekiyor, bu nedenle buda benle özdeşleşen tek şeyin mor beyaz sevgisi olduğunu düşündüğüm için koluma atmaca resmi üzerinde 'yer mor gök beyaz'  yazılı dövme yaptırdım" dedi.

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