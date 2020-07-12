Artvin - Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı; sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20.00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. (DHA)