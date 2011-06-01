Artvin Emniyet Müdürü merkeze alındı

T24

Başbakan Erdoğan'ın Artvin-Hopa'da düzenlediği mitingin ardından olaylar çıktı. Hopa'daki olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu için Ankara ve İstanbul'da protesto gösterileri yapıldı.







Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, AK Parti'nin Hopa mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olayların ardından istifa ettiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''İstifam söz konusu değil'' dedi.



Artvin Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklik yaşandığını ifade eden Vali Yemlihalıoğlu, ''Emniyet Müdürümüz Muhsin Armağan'ın soruşturmanın selameti açısından görev değişikliğinin uygun olacağını belirtmesi üzerine bu göreve Hüsrev Salmaner atandı. Armağan ise merkezde görevlendirildi. Tabi bu geçici bir görevlendirme'' diye konuştu.



Hopa'da dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı miting öncesi çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.





