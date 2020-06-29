Artvin'de Koronavirüs vakalarının artışının nedeni belli oldu; döner partisi!

Artvin'de alınan tedbirlerden sonra sıfırlanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında yeniden artış yaşandı. İl Pandemi Kurulu'nu toplayan Vali Yılmaz Doruk, "Bursa’dan gelen bir kişi, ertesi gün döner partisi yapmış ve diğer kişilere de virüsü bulaştırmış" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin’de yeni vakalar görülmeye başladı.

İldeki vaka sayısı birkaç günde 20’ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk başkalığındaki toplantıda özellikle il dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15’inin Bursa’dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını ifade etti.

Vali Doruk, şunları söyledi: "Bursa’dan gelmiş aynı kişi, virüsü 5 kişiye bulaştırmış ve bu 5 kişi de, hanesindeki diğer insanlara virüsü bulaştırmış. Bursa’dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz."