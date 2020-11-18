Artvin'de köylülerin karşı çıktığı HES'e il genel meclisinden onay çıktı

Artvin Yusufeli'de köylülerin 3 kere yapımına izin vermediği, şirketin ise 6 yıldır yapmaya çalıştığı HES'e Artvin Belediyesi İl Meclisi'nde onay çıktı. Açılan davanın Danıştay'da devam ettiğini belirten bölge halkı doğaya ve derelere sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Artvin Yusufeli’nde Yaylalar ve Demirdöven köylerinin ortak merasından geçen Hevek Çayı üzerinde HES yapmak isteyen Erarı Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ÇED olumlu raporu aldıktan sonra 2015 yılında bölgeye gelerek şantiye kurmak için çalışmalara başladı.

Sözcü'de İsmail Akduman'ın haberine göre, köylülerin yoğun direnişiyle karşılaşan şirket şantiye kuramadan bölgeyi terk etti. Daha sonra bölgeye elektrik hattı çekmek isteyen şirket yine vatandaşların direnciyle karşılaştı. Son olarak beton mikserlerine engel olan köylüler şirketi köyden kovmuştu. Diğer taraftan hukuksal mücadele de yapan köylülerin açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedildi. Şirkete karşı direnen köylülerin Danıştay’a taşıdıkları davanın halen daha sonuçlanmadığı belirtildi.

AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi

HES projesi için Artvin il genel meclisinde imar oylaması yapıldı. Oylamaya katılan 11 AKP’li ve 1 MHP’li üye HES’e evet derken, 8 CHP’li üye hayır oyu verdi. Bir CHP’li üye ise toplantıya katılmadı. Köylüler çıkan karara tepki gösterdi.

"Bu halk, bu HES’i burada yaptırmayacak"

6 yıldır verdikleri mücadeleyi 12 il meclis üyesinin yok ettiğini söyleyen bölge halkı, köylerini ve derelerini korumak için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Mera alanının HES şirketine usulsüz verildiğini ileri süren köylüler, “Yıllardır, köyümüze, ormanlara, derelere sahip çıkıyoruz. İl Genel Meclisinin AKP ve MHP üyeleri mücadelemizi yok saydı. Ancak bununla her şeyin bittiğini sanan şirket boşuna heveslenmesin. Bu halk, bu HES’i burada yaptırmayacak. Bu talana asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusufeli Offroad Kulübü de HES’in yapılması planlanan bölgeye giderek köylülere destek verdi, kulüp adına “Yusufeli'ni verdik köylerimize dokunmayın dedik. Onu da almak istiyorsunuz bu da o kadar kolay olmayacak” açıklaması yapıldı.