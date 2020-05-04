Artvin'de 17 gündür pozitif vakaya rastlanmadı; Koronavirüs tedavisi gören tüm hastalar taburcu oldu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte Koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.



Yeni tip Covid-19 salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına Artvin’de büyük ölçüde uyuluyor. Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu.



Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür yeni bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.



Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar Koronavirüs tanısı konulmuş hasta bulunmuyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, "Artvin’de Koronavirüs'le ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin Koronavirüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz" dedi.



Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar "Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.