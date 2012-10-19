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Yaşam

Artvin Belediye Başkanı'nı makam odasında vurdu!

Hopa'nın CHP'li Belediye Başkanı'na yapılan saldırının öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenik kamerasına yansıdı

19 Ekim 2012 00:43

Artvin ’in Hopa İlçesi’nin CHP 'li Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu'nu tabancayla vurarak yaralayan Tolga Aksoy’un, belinden silahı çekerek makam odasına girişinin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerine, Tolga Aksoy’un Belediye Başkanlığı makam odası önünde beklerken telefonla görüşmesi, makama girip çıktıktan sonra da belindeki tabancayı çekerek tekrar odaya girmesi yansıdı. Olay sırasında silah sesleri gelmesi üzerine makam odası önünde bekleyenlerin paniği kapılması ve kaçışmaları da görüntülendi.

Tolga Aksoy’un ise olaydan sonra bir şey olmamışçasına makam odasından çıkarak yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu’nun olaydan sonra sedye ile belediyeden çıkartılması da görüntülerde yer aldı.Olay 11 Kasım günü öğleden sonra meydana geldi.

 

‘İş yeri için yer istedi'

 

Hopa’nın CHP’li Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu ile görüşerek işyeri için yer isteyen ancak olumsuz cevap alan 35 yaşındaki Tolga Aksoy, makam odasından çıktıktan sonra belindeki silahı çekerek tekrar makam odasına girdi ve Belediye Başkanı Aksoy’a ateş ederek sol bacağından yaraladıktan sonra belediyeden çıkarak uzaklaştı.

Sol bacağından 2 kurşun yarası alan Başkan Kasımoğlu, Rize Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra dün taburcu edildi. Olaydan sonra güvenlik kuvvetlerine teslim olan Tolga Aksoy da çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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