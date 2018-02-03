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Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

ALTERNATİF YOL YAPILIYOR Artvin Valisi Ömer Doğanay, heyelan nedeni ile ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolunda sürdürülen yol temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

03 Şubat 2018 20:52

ALTERNATİF YOL YAPILIYOR
Artvin Valisi Ömer Doğanay, heyelan nedeni ile ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolunda sürdürülen yol temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında karayolları ve ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Vali Doğanay, burada araçlarıyla yolda beklemek durumunda kalan sürücülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Doğanay, ulaşıma kapanan yola alternatif yolun oluşturulacağını ve ulaşımın buradan kontrolü olarak tek şeritten sağlanacağını ifade etti.

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