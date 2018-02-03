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Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI Artvin’in Şavşat ilçesinde, meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesiyle ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolunda iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması başlatıldı

03 Şubat 2018 19:48

İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Artvin’in Şavşat ilçesinde, meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesiyle ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolunda iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması başlatıldı. Yamaçtan koparak yolu kaplayan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve toprağın temizlenmesiyle kapanan karayolu yeniden ulaşıma açılacak. İl Özel İdaresi, belediye ve çevredeki taş ocaklarına ait çok sayıda iş makinesinin de katıldığı çalışmaların 2 gün süreceği öğrenildi. 
Öte yandan Artvin Belediyesi\'nden de meydana gelen heyelanla ilgili Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma 2 gün kapalı olacağı yönünde kentte anons yapıldı. 

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