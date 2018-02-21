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Spor

Arturo Vidal: "Rakibimizin 10 kişi kalması bize avantaj sağladı"

MÜNİH, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu

21 Şubat 2018 04:22

MÜNİH, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih\'e 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bayern Münihli futbolcu Arturo Vidal açıklamalarda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Şilili yıldız, \"Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Arturo Vidal\'in açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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