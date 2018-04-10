Artuklu Üniversitesi Senatosu: Üniversitede bir kıyafet dayatması söz konusu olmamıştır

MARDİN, (DHA)- MARDİN Artuklu Üniversitesi Senatosu, basında yer alan haberler üzerine açıklama yaparak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça\'nın üniversitede kimseye bir kıyafet dayatması yapmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Artuklu Üniversitesi Senatosu üyeleri dün toplanarak, son dönemlerde çeşitli medya organlarında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile ilgili çıkan haberlere dair ortak bir açıklama yapma kararı aldı. Senato tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin hem akademik hem de idari pozisyonları bulunabildiği, akademisyenlerin, bilimsel çalışma sahasının genişliği göz önünde bulundurulduğunda birbirinden farklı düşüncelere ve yaklaşımlara sahip olabileceğini ve bunları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşabilecekleri belirtildi. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında özgür oldukları ve her türlü fikri tartışmaya açık olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Bununla birlikte akademisyenler, idari uygulamalarında hukuk devletinin belirlemiş olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket ederler. Bazı basın organlarında çıkan haber ve yorumların bu temel prensibi göz ardı ettiği, akademik yorum ve değerlendirmeler ile idari uygulamaları bilinçli olarak birbirine karıştırarak etik ilkelerle bağdaşmayan bir tarzda manipülatif sonuçlar çıkardığı ve bu yolla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile ilgili gerçekle uyuşmayan haberler yaptığı görülmektedir. Rektörümüz İslami İlimler ve Bilim Tarihi ile ilgili yaptığı araştırmaları elli yıldan beri sürdürmekte ve akademik özgürlük kapsamında fikir ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Rektörümüzün akademik çalışmalarının yanı sıra yürüttüğü idari görevlerinde kanun ve yönetmeliklerin belirlediği çerçeve dışına çıkmadığı aşikârdır.\"

\'KİMSEYE KIYAFET DAYATMASI OLMAMIŞTIR\'

Senato açıklamasında, insanları inanç ve kılık kıyafetleri üzerinden değerlendirmenin ve yargılamanın temel hak ve hürriyetlere aykırı olup, 28 Şubat gibi darbe süreçlerinin bir uygulaması olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İnsanların özel yaşam ve mülkiyetlerinde, ibadet alanlarında inandığı ve dilediği kıyafeti giymesi doğal bir haktır. Doğal olmayan şey, bu kıyafetleri başkalarına dayatmaktır. Bu açıdan bakıldığında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın üniversitede hiç kimseye bir kıyafeti dayatması söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla sosyal medya platformlarında Üniversitemiz Rektörü ile ilgili olarak Rektörlük makamında böyle bir kıyafet giydiği ve bunu uygulamaya çalıştığına dair haber, yorum ve değerlendirmeler gerçekle bağdaşmadığı gibi inanç ve kıyafet üzerinden olumsuz bir algı oluşturmaya yöneliktir.\"

Rektörün haksız yere itham edildiğini ifade eden Artuklu Üniversitesi Senatosu, açıklamanın sonunda şunları kaydetti:

\"Yakın dönemde ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üniversitelerde belli idari pozisyonlarda görev yapanların görevleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından sona erdirilmiş olup bu görevler rektörlere devredilmiştir. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üzerinde bulunan bu görevlerin bir kısmına üniversitemizde bulunan profesör unvanlı akademik personelden atamalar yapmış, süreç içerisinde bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılanlar olmuştur. Bunun yanı sıra iddia edildiğinin aksine üniversitemizde idari organlar arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Bazı medya organları bu durumu göz ardı ederek hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir tarzda spekülatif haberler yapmış ve Rektörümüzü haksız yere itham etmiştir.\"