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Artuklu Belediye Başkanı Irmak, tutuksuz yargılanacak

Emin Irmak, 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı

13 Aralık 2016 21:47

Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, savcının itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Kasım’da gözaltına alınan Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak, 11 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınan Irmak, bugün akşam saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfade veren Irmak, tutuksuz yargılanmak üzere ikinci kez serbest kaldı.

Emin Irmak'ın 21 Kasım tarihinde gözaltına alınmasının ardından Artuklu Belediye Başkanlığı'na Kaymakam Şakir Öner Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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