Arto: Tek kötü alışkanlığım seks

Şarkıcı Arto, uzun bir aradan sonra ‘Hayırlı Olsun’ isimli single ile müzik dünyasına döndü. "Eğer Guinness rekorlarına başvursaydım herhalde dünyanın uğruna en çok şampanya açılan ismi olurdum" diyen Arto, "Cinsel ilişkiyle ya da değişik şeylerle biten partilere davet edildim. Bu partileri oyuncular, iş adamları, futbolcular, dönemin politik kimliklerinin oğulları verirdi. Ama benim uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklarım yok. Tek kötü alışkanlığım seks. Bir tek onu çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Arto'nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Cinsellik şimdi daha mı rahat yaşanıyor yoksa tam tersi daha kapalı bir toplum haline mi geldik?

- Kapalı veya açık toplum fark etmiyor. Cinsellik hep önemli. Biz de bu konuda hep aç bir toplum olduk.

Bu tespiti yapacak nelere şahit oldunuz?

- Valla karısını başka bir kadınla aldatan erkekleri de gördüm. Karısını başka bir erkekle aldatan erkekleri de... Swinger partilerine şahit oldum.

Yoksa eskiler daha mı marjinalmiş? Şimdi yaşanmıyor mu bu dedikleriniz?

- Sanırım o yıllarda gece kulüplerinde azılıyordu. Artık sosyal medya var. Herkes rahat.

Patlayan şampanyalara, atılan peçetelere ne oldu?

- Valla aşkım, eğer Guinness rekorlarına başvursaydım herhalde dünyanın uğruna en çok şampanya açılan ismi olurdum. Şampanya hâlâ özel bir şey ve patlatılıyor. Havaya atılan peçeteler eğlence hayatının en sevmediğim bölümüydü. Birinin kız arkadaşının üstüne gelince kavgalar çıkardı. Olaylar sahnede sanatçı için ceket yakmaya kadar gitmişti. Tabii bir de Televole kültürü vardı. Birçok starı o kültür yarattı. Ama ben öyle bir p.çim ki her dönemin adamı oldum.

Gece hayatı denince akla bir de işin karanlık tarafı geliyor...

- O dönem daha çok kara para vardı. Ama o zamanın mafyaları bugün gördüğümüz zırzoplardan bin kat daha kaliteliydi. Asla şarkıcıyla, garsonla işleri olmazdı.

20 yıllık sahne hayatınızda şahit olduğunuz en uç hikaye ne?

- Cinsel ilişkiyle ya da değişik şeylerle biten partilere davet edildim. Bu partileri oyuncular, iş adamları, futbolcular, dönemin politik kimliklerinin oğulları verirdi. Ama benim uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklarım yok. Tek kötü alışkanlığım seks. Bir tek onu çok seviyorum.