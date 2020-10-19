'Artık Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız' diyen Suudi şirket, Türkiye'de yağ sektörünün lider markası çıktı

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykotuna ülkenin en büyük fast food zinciri Herfy da katıldı. Şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye'de başta Yudum olmak üzere birçok yağ markasının da sahibi.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Suudi Arabistan’ın en büyük fast food zinciri Herfy Twitter hesabından Arapça olarak yapılan paylaşımda “#Türk_mallarını_boykot_kampanyası” etiketiyle “Büyük vatanımıza karşı görevimize inanarak şunları açıklıyoruz” başlıklı şu açıklamayı yaptı: “Açıklama: Herfy şirketi, Türk mallarını boykota yönelik halk kampanyasına katılarak Türkiye’den gelen herhangi bir ürünü almamaya başlamış ve buna ek olarak Türk burgeri satışını durdurmuş, onun yerine bugünden itibaren Yunan burgeri sunmaya başlamıştır.”

1981 yılında kurulan Herfy şirketi, 1998’den bu yana Suudi Arabistan’ın en büyük şirketlerinden biri olan Savola Group bünyesinde yer alıyor.

Türkiye’de “Savola Gıda” adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de yenilebilir yağ sektörünün lideri konumunda. Savola Gıda, Yudum ve Sırma markalı yağların yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor. Savola Gıda, Afia, Cielo, Brillo, Yudum, Egemden ve Sırma markaları ile ihracat yaptığı 20 ülke arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

10'da bir ihracat Suudi Arabistan'a

Savola’nın sahibi olduğu Yudum Gıda, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 161. sanayi kuruluşu. Şirketin geçen yılki net satışları 705 milyon TL, net dönem kârı ise 39,5 milyon TL oldu.

Türkiye 2019’da 142,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yaparken, bu ihracatın 10’da biri Suudi Arabistan’a yapıldı ve Savola Gıda en çok zeytinyağı ihracatı yapan şirket olarak kayıtlara geçti.

Savola Gıda, “Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine dönük boykotunun şirketin bu ülkeye ihracatını etkileyip etkilemediğini” sorusunu yanıtsız bırakarak, “Markalarımız, 1974 yılından bu yana Ayvalık'ta bulunan fabrikamızda ülkemiz ve bölge ekonomisine destek verecek şekilde ve tabii ki gururla %100 Türkiye'de üretilmektedir. %100 Türkiye'de üretilen markalarımız dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı ülkelere ihraç edilmektedir. Biz de tam 45 yıldır ham madde alımlarıyla Türk üreticisini, üretimiyle istihdamı, ihracatıyla Türkiye ekonomisini destekleyen kurumsal vatandaş olmanın gururunu yaşamaktayız” açıklamasını yaptı.

Yudum Gıda şirketi, 1995 yılında Komili ailesi tarafından Unilever’e satıldı. Ardından, ABD’li yatırım fonu Southeast Europe Equity Fund’a geçti. Şirket 2007’den bu yana Savola Gıda bünyesinde yer alıyor.