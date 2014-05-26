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Bilim / Teknoloji

Artık tüm şehirler yakın takip 24 saat gözetlenebilecek

Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetiminde Geniş Alan Gözetleme Sistemi üretimine başlandı

26 Mayıs 2014 12:01

Tahir Alperen

Türkiye, ABD'nin Afganistan'da kullandığı Geniş Alan Gözetleme Sistemi'nin yerli üretimi için harekete geçti. Tek bir insansız hava aracıyla tüm şehri 24 saat gözetleyebilecek sistem sayesinde, araçlar ve insanlar ayrı ayrı takip edilerek insanlararın aylık yaşam hareketleri depolanabilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetiminde üretimine başlanan sistem, 7 gün 24 saat uçan bir insansız hava aracı sayesinde 20 kilometre karelik alanı gözlemleyebiliyor. Yakın takip, çoklu takip ve kodlama yapabilen araç, kamera görüntüsüne giren tüm insan ve araçları tek tek kodlayarak istendiğinde otomatik olarak yakın takibe alabiliyor. Tüm görüntüler kaydedilerek geriye doğruda iz sürülebiliyor.

Piyasada kullanılan tüm insansız hava araçlarının verdiği dar görüntünün aksine bu sistemde, 4 kilometrekarelik bir alanda yarım metre çözünürlükte görüntü alınabliliyor. Şehirde hareket eden tüm nesneler tek tek izlenip numaralandırılıyor.

Büyükşehirlerde de kullanılacak olan sistem sayesinde, insanların günlük yaşam hareketleri istatistiksel olarak analiz edilecek. Gözetlenen tüm insanların rutin yaşam hareketlerinin dışına çıkması durumunda ise sistem otomatik olarak bunu algılayabilecek.

Mitingler, toplumsal olaylar ve prostesto gösterileri sırasında da kullanılması planlanan sistem sayesinde, takip edilen şahsın herhangi bir alışveriş merkezinden kredi kartı ile alışveriş yapması durumunda bile kimlik bilgileri tespit edilebilecek. Hareketlilikler ise video kaydı sayesinde siteme kaydedilecek.

ABD'nin Irak ve Afganistan'ın yanı sıra şehir merkezlerinde de halihazırda kullandığı bu sistemin seri üretime geçirilmesi durumunda telefon ve ortam dinlemesinin yanı sıra MOBESE görüntülerine bile ihtiyaç duyulmadan insanlar rahatlıkla takip edilebilecek. Sistemin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı envanterine dahil edilmesi bekleniyor.
 

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