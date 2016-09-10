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Çevre

Artık tohumlar takas edilip, çoğaltılabilecek

Ücretsiz kullanıma açılan sitede kullanıcılar istedikleri tohumu talep edip, karşı ödemeli kargoyla edinebilecekler

10 Eylül 2016 22:42

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından isteyen herkesin atalık tohumlarını takas edilebileceği Tohum Takas Ağı sitesi tohumtakas kullanıma açıldı. 

Gaiga Dergi'de yer alan habere göre, herkesin ücretsiz kullanımına açık olan 'Tohum Takas Ağı' sayesinde, elinizde bulunan atalık tohumlarınızı takas edip, çoğaltabilir ve paylaşabilirsiniz. 

Ayrıca ekilen coğrafya, iklim şartları, ürünün yetiştirilmesinde kullanılan yöntemler gibi bilgiler de yer aldığı site, yaşamın sonsuzluğunu temsil eden tohumların doğru bilgiler ışığında kullanılması açısından oldukça önemli. 

 

Ağın işleyiş şekli ise şöyle:

“Sisteme kayıt olan bireyler, yerel tohumları elinde bulunduran ve mübadeleye açan tohumseverlerin doldurduğu ‘tohum formlarını’ görüp, istedikleri tohumları ‘talep’ edebiliyor. Bu talebin sistem tarafından da onaylanmasını takiben, tohumlar karşı ödemeli kargoyla bireye gönderiliyor. Yerel tohumları tohumtakas.org sitesinde bulunan ve zaman içerisinde çoğalacak bilgilerle eken bireyler, ektikleri sebze ve meyvelerden aldıkları tohumlar için kendi formlarını dolduracak. Sistem, her bir tohumun şeceresini rahatlıkla takip edebileceğiniz şekilde tasarlandı. Böylelikle yıllar geçtikçe, sistemde takasa açılmış her bir tohumun ‘kökünün’ nereye gittiğini gözlemleyebileceksiniz.“

 

 

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