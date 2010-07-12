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Yaşam

Artık terasta da sigara yasak!

Ukrayna sigara yasağında bir adım daha ileriye giderek ev, balkon, teras ve otomobillerde de sigara içmeyi yasaklamaya hazırlanıyor.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Ukrayna Parlamentosu'nda iki parlamenter sigara içmeyi ev ve otomobilde de yasaklamaya öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.


Söz konusu yasa taslağına göre, ev balkonunda sigara içen birisi yan balkonda komşusunu rahatsız ediyorsa, dolmuş şoförleri yolcuların yanında sigara içiyor ve sürüş dikkatini kaybederek, yolcuların hayatını riske atıyorsa maddi para cezasına çarptırılacak.


Yasa tasarısında evde çocuklarının yanında sigara içenlere de ceza verilmesi ön görülüyor.


Yasa tasarısında en ağır para cezası ise trafikteyken sigara içenlere verilecek. Yasa tasarısına göre trafikte sigara içmenin cezası kazaya sebebiyet verme gerekçesi ile 100 ile 200 dolar arasında değişecek. Yüksek orandaki cezalar dolmuş şoförleri için ön görülüyor.


Ukrayna'da hâli hazırdaki sigara yasağına ek maddeler getiren yasa tasarısının Eylül ayında Ukrayna Parlamentosu'nda görüşülmesi bekleniyor.


Ukrayna Parlamentosu, 2005 yılında iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı getirmişti. 1 Temmuz 2007 yılında ise bütün kapalı alanlarda kontrollere ağırlık verildi ve şimdilerde Ukrayna'da sadece sigara içenler için oluşturulan özel alanların dışında sigara içilemiyor.

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