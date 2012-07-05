Artık striptizciye ve masöre vize yok!

Egzotik dansçılara, striptizcilere ve masörlere vize verilmemesinin sebebi ise insan ticaretini önlemek.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik ile İnsan Kaynakları bakanlıklarınca alınan ortak kararla, ülkeye geçici çalışma izniyle gelen egzotik dansçılar, striptizciler ve masörlerin durumlarını düzenleyen uygulamaya son verildi. Kanada İnsan Kaynakları Bakanı Diane Finley, Toronto'da yaptığı açıklamada, ajanslar tarafından Kanada 'ya getirilen bu kişilerin, insan ticaretinin bir parçası haline geldiklerini ve sömürüldüklerini belirterek, artık buna daha fazla izin verilmeyeceğini ifade etti. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney de Calgary'de aynı konudaki açıklamasında, güvenlik birimlerinin 2010 yılına ait raporlarında, Doğu Avrupa merkezli ajansların, bu sektörde insan ticareti yaptıklarını söyledi. Bakan Kenney, ülkeye geçici çalışma izniyle gelmek isteyen egzotik dansçılar, striptizciler ve masörlere 14 Temmuz'dan itibaren vize verilmeyeceğini sözlerine ekledi.