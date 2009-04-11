Artık saklanmıyorlar

“Pazar: Bir Ticaret Masalı” filminin galasına katılan Özcan Deniz ve Fahriye Evcen el ele görüntülendi



Tayanç Ayaydın, Genco Erkal, Melih Düzenli ve Şenay Aydın’ın rol aldığı, Ben Hopkins’in yönettiği Altın Portakal ödüllü “Pazar: Bir Ticaret Masalı” filminin galası, önceki akşam Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.



Galaya katılanlar arasında Özcan Deniz ve Fahriye Evcen de vardı. Alışveriş merkezine el ele gelen sevgililer, girişte karşılaştıkları yakın arkadaşları Tayanç Ayaydın ile kısa bir süre sohbet ettiler.



