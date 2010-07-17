T24 - Bitlis'in LYS sonuçlarından birinci çıkması sürpriz yaratırken başarının sırrı da ortaya çıktı. OHAL'in kaldırılmasından beri kentte işadamlarıyla birlikte eğitim seferberliği başlatan AKP Milletvekili Vahit Kiler, 'Bu başarı, bölücülere atılan en güzel tokattır. Artık PKK, Bitlisli gençleri dağa çıkaramayacak. Demokratik açılım meyvesini, eğitimde verdi' dedi.



Akşam gazetesinden Ebru Toktar Çekiç'in haberine göre, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS), Türkçe - Sosyal (TS) puan sıralamasında birinci olan Bitlis, büyük sürpriz yaptı. Sonucun tesadüf olmadığını belirten AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Olağanüstü Hal (OHAL) 'in kaldırılmasının ardından Bitlisli işadamlarının da büyük destek verdiği yeniden yapılanma sürecinde, gençlerin batı ile eşit şartlarda rekabet ortamını yakaladığını söyledi. Kiler, 'Bu başarı, bölücülere atılan en güzel tokattır. Artık PKK, Bitlisli gençleri dağa çıkaramayacak. Demokratik açılım meyvesini, eğitimde verdi' dedi.



AKP Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in üniversite sınavındaki başarısını yorumladı. Bitlis'in üniversite sınavlarında 2008 yılında 73'üncü, 2009'da ise 64'üncü sırada yer alırken, bu yıl birinciliğe çıktığına işaret eden Kiler, şu değerlendirmeleri yaptı:





Öğretmenler şehre konvoyla girerdi:



Bitlis'te total bir yükseliş var. 2002 yılı öncesinde Bitlis'te okul çok azdı, imkanlar dardı, düşünün OHAL nedeniyle güvenlik nedeniyle öğretmenler şehre konvoyla gelirdi, hastane yoktu, meslek yüksekokulu yoktu, doktorlar gelmek istemiyordu.





'Bitlis'e adını yazdır' kampanyası:



OHAL'in kalkması ile birlikte 2004 yılında Bitlisli 130 işadamını Ankara'da toplayıp, 'Bitlis'e Adını Yazdır' diye büyük bir eğitim kampanyası başlattık. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu toplantıya bizzat katıldı. Üç saat süren toplantı sonunda Bitlisli hayırsever işadamları arasında adeta bir yarış başladı. Gencer, Eren, Peker, Özgür, Kiler Ailesi Bitlis'e sayısız eğitim kurumu kazandırdı. Bu kampanya ile o ana kadar kentte bulunmayan Anadolu, Fen, Spor, Bilişim, Güzel Sanatlar liseleri açıldı. Şu anda sadece Sosyal Bilimler Lisemiz yok.





Bu yıl üniversite açılıyor:



Tabii bütün bunlar yapıldıkça gençlerin kendine güveni arttı ve batılı gençlerle eşit şartlarda rekabet şansı yakaladı. İktidarımız döneminde 1200 derslik yaptık. Artık öğrenciler 60-70 kişilik sınıflar yerine 25-30 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Tüm okullarda internet, bilgisayar laboratuvarı var. Sadece bu sene Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ'nin 75 milyon liralık yatırımı var. Bitlis, Eren Üniversitesi Yerleşkesi tamamlanmak üzere. Bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi'ne öğrenci alınacak. Bitlis nüfusuna kayıtlı 70 akademisyenle dört, beş toplantı yaptık. 'Üniversite bitsin, biz gelir, ders veririz' diye söz verdiler. Yani Bitlis insanı, Bitlis'i unutmuyor.





Polis mezunlarımızı verdik:



Bakın Bitlis'e daha önce 'Polis Meslek Yüksekokulu açalım' diye Emniyet Genel Müdürü'ne gitmiştik. Müdürün o tavrını asla unutamam. 'Olur mu, ne alaka?' demişti. Ama şimdi Bitlis'te şükür ki Polis Meslek Yüksekokulu açıldı ve Türkiye'nin 72 ilinden gelen 248 kişi mezun oldu ve polis olarak yurdun değişik yerlerine atandı.





Teröre atılmış en güzel tokat:



Artık çıtamız yüksek. Türkiye şampiyonu olduk ve birinciliği korumak için daha çok adım atmak zorunda kalacağız. Bu çevre kentleri de rekabete zorlayacak. Bitlis'in başarısı, bölücülüğe ve memleketi bölmek isteyenlere en güzel yanıt, en güzel tokattır. PKK; artık Bitlis'ten hiçbir genci kolayca kandıramayacak, dağa çıkaramayacak. Demokratik açılım, meyvesini eğitimde verdi.'





Dağa çıkılmasına yol verilmiş



Aslında ayrımcılığı sadece bölücü terör örgütü yapmamış. Bölücü terör örgütü ile hareket eden güçler, eğitimde, sağlıkta altyapı yapmayarak gençlerin dağa çıkmasına yol vermişler. Evde yaşayan iki çocuksunuz. Aynı anne, baba bir çocuğunu en iyi şekilde okutup, sinemaya ve doktora götürürken, diğerine hiçbir şey yapmıyor. Ne sinema imkanı veriyor, ne sağlık, ne eğitim. O evlat o evde durur mu? Tabii ki durmaz.





Devlet baba artık ayrım yapmıyor:



Devlet baba artık Batı'daki çocuğu ile Doğu'daki çocuğu arasında ayrım yapmıyor. Bu da her alanda olduğu gibi eğitimde de etkisini gösteriyor. Şimdi gençlerimiz, 100 metrelik yarışa, 50 metre geriden başlamıyor. Bitlisli zeki gençlerimizin de cevherleri ortaya çıkıyor.





