Artık o da bir sarışın

Güzel oyuncu Demet Evgar, platin sarısına boyanmış kısacık saçlarıyla boy gösterdi.

"1 Kadın 1 Erkek" dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan Demet Evgar, yeni imajıyla hayranlarını çok şaşırtacak. Ayakligazete.com'un haberine göre, geçtiğimiz akşam üçüncü Yeşilçam Ödülleri'ne katılan Demet Evgar, platin sarısına boyanmış kısacık saçlarıyla boy gösterdi.

Yeni "punk" modeli saçlarıyla kendisini eğlenceli hale getirdiğini söyleyen Demet Evgar, sevgilisi Sertaç Özgümüş'ün müzik grubuna albüm yaptığı haberleriyle ilgili konuştu.