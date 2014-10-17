Artık mesajlaşırken klavye kullanma biçiminiz sizi ele verecek

Bangladeş'te bilim insanları bilgisayarda yazma stilinizden ruh halinizi anlayan bilgisayar programı keşfetti. Yüzde 70 gibi yüksek bir oranda doğru sonuç veren bilgisayar geleceğin "yapay zekası" için ilham kaynağı olacak gibi görünüyor.

Behaviour and Information Technology isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre çalışma Bangladeş'teki İslami Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Yaşları 15 ile 40 arasında değişen 25 insan üzerinde yapılan araştırmada Alis Harikalar Diyarı'nda kitabındaki iki paragrafı bilgisayarda yazmaları istendi. Ayrıca gönüllüler her yarım saatte bir duygusal durumlarını da bir köşeye kaydettiler.

Böylece yazı yazarken, klavyeyi kullanma biçiminden insanların duygu durumu ortaya çıkacaktı. Neşe, korku, sinir, üzüntü gibi duygular test edildi ve programın yüzde 70 oranında doğru bildiği ortaya çıktı.