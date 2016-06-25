Artık LGBTİ’lerin de bir Ulusal Anıt’ı var

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama’nın Manhattan şehrindeki Stonewall Inn isimli barı LGBTİ Ulusal Anıt’ı ilan ettiğini duyurdu. Stonewall Inn, ABD’de LGBTİ toplumuna adanan ilk anıt oldu.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin eşcinsel evliği yasallaştırmasının yıldönümünde gelen bu jest LGBTİ toplumunda sevinçle karşılandı.



Manhattan’da LGBTİ toplumunun yoğun olarak yaşadığı Greenwich Köyü semtinde yer alan Stonewall Inn’in yanı sıra barın karşısında bulunan Christopher Park parkı da anıtın bir parçası oldu.



Uzun yıllardır bir eşcinsel bar olarak hizmet veren Stonewall Inn, LGBTİ toplumu için büyük önem taşıyor. 1969 yılında polisin, yasak olduğu halde eşcinsellere alkollü içecek satıldığı bahanesiyle barı basmasının ardından başlayan ayaklanmalar LGBTİ hakları mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.



28 Haziran günü gerçekleşen baskınla başlayan ayaklanma büyük yankı getirmiş, ülke genelinde eşcinsellere destek gösterileri başlamıştı. Stonewall Inn her yıl, haziran ayında baskın için anma töreni düzenliyor.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki hafta önce Florida’daki LGBTİ bireylerin gittiği bar Pulse’da yaşanan trajik olaya da değinildi.



Açıklamada, “LGBTİ sivil haklar hareketi eşit haklar ve bu hakların hukuk altında koruması yolunda önemli bir mesafe katetmiş olsa da hâlâ yapacak çok iş var. İki hafta önce Florida’da gördüğümüz gibi Amerikalı LGBTİ’ler şiddet, ayrımcılık ve nefrete maruz kalmaya devam ediyor.



LGBTİ’ler içinde özellikle beyaz olmayanlar risk altında. Hükümet, tüm Amerikalıların -ne oldukları ya da kimi sevdikleri farketmeksizin- itibarı, kabulü ve eşit haklara sahip olması için savaşa devam etmeye kararlı.” ifadeleri yer aldı.

