T24 LogoT24 Logo
Dünya

Artık LGBTİ’lerin de bir Ulusal Anıt’ı var

Obama LGBTİ'ler için bir barı ulusal anıt olarak ilan etti

25 Haziran 2016 00:59

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama’nın Manhattan şehrindeki Stonewall Inn isimli barı LGBTİ Ulusal Anıt’ı ilan ettiğini duyurdu. Stonewall Inn, ABD’de LGBTİ toplumuna adanan ilk anıt oldu.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin eşcinsel evliği yasallaştırmasının yıldönümünde gelen bu jest LGBTİ toplumunda sevinçle karşılandı.

Manhattan’da LGBTİ toplumunun yoğun olarak yaşadığı Greenwich Köyü semtinde yer alan Stonewall Inn’in yanı sıra barın karşısında bulunan Christopher Park parkı da anıtın bir parçası oldu.
 
Uzun yıllardır bir eşcinsel bar olarak hizmet veren Stonewall Inn, LGBTİ toplumu için büyük önem taşıyor. 1969 yılında polisin, yasak olduğu halde eşcinsellere alkollü içecek satıldığı bahanesiyle barı basmasının ardından başlayan ayaklanmalar LGBTİ hakları mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

28 Haziran günü gerçekleşen baskınla başlayan ayaklanma büyük yankı getirmiş, ülke genelinde eşcinsellere destek gösterileri başlamıştı. Stonewall Inn her yıl, haziran ayında baskın için anma töreni düzenliyor.
 
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki hafta önce Florida’daki LGBTİ bireylerin gittiği bar Pulse’da yaşanan trajik olaya da değinildi.

Açıklamada, “LGBTİ sivil haklar hareketi eşit haklar ve bu hakların hukuk altında koruması yolunda önemli bir mesafe katetmiş olsa da hâlâ yapacak çok iş var. İki hafta önce Florida’da gördüğümüz gibi Amerikalı LGBTİ’ler şiddet, ayrımcılık ve nefrete maruz kalmaya devam ediyor.

LGBTİ’ler içinde özellikle beyaz olmayanlar risk altında. Hükümet, tüm Amerikalıların -ne oldukları ya da kimi sevdikleri farketmeksizin- itibarı, kabulü ve eşit haklara sahip olması için savaşa devam etmeye kararlı.” ifadeleri yer aldı.
 

ETİKETLER

lgbtibarpulsestonewall innbarobama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24