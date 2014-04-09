Artık Kürt çocuklarının da Heidi'si var

Yazar İbrahim Sediyani, Kürt edebiyatının ilk çocuk kahramanını hayata geçirdi. “Guldexwîn” adındaki küçük kızın öyküleri beğeni toplayınca, şimdi çizgi film olma yolunda. Sediyani, çizgi film kahramanı Heidi’den yola çıkarak, Kürt çocukları için bir ilki gerçekleştirdi. Gülistan adlı bir şiir ve Adını Arayan Coğrafya adlı bir de araştırma kitabı bulunan yazar Sediyani, Kürt edebiyatının ilk çocuk kahramanını hayata geçirdi.

Taraf'ta yer alan habere göre, Guldexwîn adlı resimli çocuk kitabı, Kürt çocuklarına doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için kaleme alındı. Günümüzde pek çok çocuk eserinde şiddetin veya gereğinden fazla hayalî temanın işlendiğine dikkat çeken Sediyani, kendi eserini şöyle tarif ediyor:

“Guldexwîn, Hakkâri, Şemdinli’nin Nehri köyünde iki yaşlı çiftin yanında yaşayan Elif adındaki küçük bir kız çocuğunun hikâyesi. Bu hikâyenin diğerlerinden farkıysa, çocuklara doğa ve hayvan sevgisinden başka bir şey anlatmıyor olması. Yani içerisinde gizli bir siyasî amaç yok.”

Bu gül ağlıyor

Sediyani, şöyle anlatıyor: “Guldexwîn, anavatanı Hakkâri, Zağros Dağları olan bir çiçeğin ismi. Kürtçe’de ‘Kan ağlayan gül’ demek. Duruş ve şekil olarak, bildiğimiz güllere hiç benzemiyor. Çünkü dünyadaki tüm güller güler, fakat bu gül ağlıyor. Dünyadaki tüm güllerin yüzünde sevinç vardır, fakat bu gülün yüzünde hüzün var. Bu gülün bir diğer özelliği de; yukarıya değil aşağıya bakması, sürekli boynu bükük durması. Bundan daha ilginci ise eğik olan başının içinde su damlacıklarının yer alması ve adeta gözyaşı dökmesi... İşte bu ibretamiz özelliğinden dolayı, yüzyıllar boyunca bilim adamlarından çok edebiyatçıların, botanikçilerden çok şairlerin ilgisini çekmiş olan bir bitki. Elif, yanında kaldığı yaşlı çiftin yanına geldiğinde, alışma evresini aynı bu gül gibi boynu bükük ve gözü yaşlı bir şekilde geçiriyor. O yüzden köydekiler ona ‘Guldexwîn’ adını takıyorlar.”

En iyi dostları hayvanlar

İbrahim Sediyani’nin yazdığı ve 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Zişan Özeke’nin çizdiği Guldexwîn öyküsü, işte bu çiçeğin bir şekilde küçük bir kız çocuğunda vücut bulmasını anlatıyor bize. Şirin mi şirin, yaramaz mı yaramaz bu dört yaşındaki Elif’in en sevdiği şeyse, dört dostuyla zaman geçirmek. Bu dört dostu kim mi? Yêkdane adındaki sıpa, Berxênaz adındaki kuzu, Mircan adındaki kedi ve Zerpêri adındaki bir kuş...

Çizgi film olacak

Sediyani’nin Diwan Yayınları’ndan çıkan çizimli kitabı Guldexwîn, o kadar çok beğenilmiş ki, bu yıl itibariyle Doğu illerimizdeki okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya bile başlamış. Öğretmenlerin büyük ilgiyle dersliklere soktukları kitabın ikinci cildi ise çok yakında çıkacak. Bu arada, Pepee ile ülkemizde başlayan, çocuklara yönelik animasyon furyası, Guldexwîn‘i de bu rüzgara katmak istemiş. Bir çizgi film-animasyon yapımcısıyla görüşmelerini sürdüren Sediyani, eğer gerekli finansmanı sağlayabilirse Guldexwîn‘in maceralarını televizyondan da çocuklara ulaştıracak. Hem de sadece Türkiye’de değil. Kuzey Irak Kürdistan’ı ve İran’da da animasyon filmin Kürt çocuklarına ulaşmasını ve onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılamasını istiyor, yazar.