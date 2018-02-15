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Ekonomi

Artık kripto paralar boşanma davalarının da konusu oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –  Toplam piyasa değeri 830 milyar dolar ile zirve yapan kripto paralar, ekonomi ve yasal düzenlemelerin ardından boşanma davalarının da gündemine giriyor

15 Şubat 2018 14:42

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –  Toplam piyasa değeri 830 milyar dolar ile zirve yapan kripto paralar, ekonomi ve yasal düzenlemelerin ardından boşanma davalarının da gündemine giriyor.
Bitcoin.com’da yer alan bir habere göre, Birleşik Krallık’ta bir hukuk firması, şu anda ellerinde olan üç boşanma davasında ayrılmak isteyen çiftlerin, değeri son yıllarda kat kat artan kripto paralar konusunda ihtilaf yaşadığını açıkladı.
Buna göre, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Royds Withy King hukuk bürosunun üstlenmiş olduğu boşanma davalarından birinde 840 bin dolar değerinde kripto para, boşanma davasında tartışmalı bir şekilde paylaşılmaya çalışılıyor.
Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, şirketin üç farklı boşanma davasında yüksek değerde kripto varlıkların paylaşımı konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi ve “Bunlar şirketin beklediği kripto davaların ilk dalgası. Üç davada da eşler ya kripto paralara yatırım yapmış ya Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum’un da aralarında olduğu kripto para birimleri satın almış” denildi.
Davalardan birinde Kasım 2016’da gerçekleşen ilk yatırım tutarı 80 bin sterlin değerindeyken, Aralık 2017’de bu yatırımın toplam değeri 1 milyon sterline yükselmiş ve şu anda değeri tekrar 600 bin sterline (840 bin dolar) gerilemiş.
Hukuk bürosunun partnerlerinden Vandana Chitroda yaptığı açıklamada, kripto paraların izlenilebilir olmamasını “tam bir kabus” olarak nitelendiriyor.

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