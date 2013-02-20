Artık 'Kral' değil 'Türkiye Müzik Ödülleri'

18 yıldır verilen Kral Müzik Ödülleri artık Türkiye Müzik Ödülleri adıyla dağıtılacak. Değerlendirmeler için de yeni kriterler getirilecek.

Kral Grup Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay ''İşin adelet kısmı biraz es geçildi. Biz Doğuş Grubu'yla birlikte bunun altını çizdik. 5 tane kriterimiz var MÜYAP verileri fiziki ve dijital satışlar Nilsan Radyo verileri halk oylaması ve jüri oylaması. Bunların tamamını ortaya koyuyoruz, yani bir matematik hesabı var.'' şeklinde konuştu.

2013 Türkiye Müzik Ödülleri adayları 11 Mart'ta açıklanacak. Türkiye Müzik Ödülleri gala gecesi 11 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

(ntvmsnbc)