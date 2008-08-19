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Yaşam

Artık 'kene sigortası' da var

Türkiye'nin kabusu kene artık sigorta kapsamında. Sigorta yaptıranlar, kene ısırığından ölürse varisleri tazminat alacak.

19 Ağustos 2008 03:00

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından peşpeşe ölümler yaşanınca, kene ısırığı da sigorta kapsamına alındı.

Yetkililer, her ne kadar önlem olarak pantalonları paçanın içine sokmayı önerse de kene ısırığı sonucu ortaya çıkan KKKA hastalığı ölümcül olabiliyor. Bu durum, sigortacıları da harekete geçirdi.

Fortis, kenenin neden olduğu KKKA hastalığını ferdi kaza sigortaları kapsamına aldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, sigortalının vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedelinin, ferdi kaza sigortası genel koşulları çerçevesinde kanuni varislere ödendiği belirtildi.

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