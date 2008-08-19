Artık 'kene sigortası' da var

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından peşpeşe ölümler yaşanınca, kene ısırığı da sigorta kapsamına alındı.



Yetkililer, her ne kadar önlem olarak pantalonları paçanın içine sokmayı önerse de kene ısırığı sonucu ortaya çıkan KKKA hastalığı ölümcül olabiliyor. Bu durum, sigortacıları da harekete geçirdi.



Fortis, kenenin neden olduğu KKKA hastalığını ferdi kaza sigortaları kapsamına aldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, sigortalının vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedelinin, ferdi kaza sigortası genel koşulları çerçevesinde kanuni varislere ödendiği belirtildi.