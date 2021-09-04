"Artık kazanınca mutlu değil, rahatlamış hissediyorum": Naomi Osaka, tenise bir süre ara vereceğini açıkladı

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Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, son şampiyonu olduğu ABD Açık'ın üçüncü turunda sürpriz bir yenilgi alarak elendikten sonra, "Bir sonraki tenis maçımı ne zaman oynayacağımı bilmiyorum" diyerek tenis bir süre ara vereceğini bildirdi.

Dünya sıralamasında 74. sırada olan Kanadalı Leylah Annie Fernandez'e elendikten sonra medyaya konuşan Osaka, "Son zamanlarda kazandığımda mutlu hissetmiyorum. Mutluluktan çok kendimi rahatlamış hissediyorum. Yenildiğimde ise kendimi çok mutsuz hissediyorum, ağlamak istiyorum. Bunun normal olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Artık atmak istediğim bir sonraki adımın ne olacağını belirleme noktasındayım ve bir sonraki tenis maçımı ne zaman oynayacağımı bilmiyorum" diyen Osaka, "Sanırım bir süre oynamaya ara vereceğim" diye konuştu.