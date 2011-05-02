Artık internetten öpüşebilirsiniz

T24- Geliştirilen özel donanım ve yazılımla ağız ve dil hareketleriyle doku hissiyatının aktarılması sağlandı.



‘Dokunsal iletişim’ size çok heyecanlı bir konu gibi gelmeyebilir fakat, tam da bu konuda bir araştırma sonucunda kullanıcılara, uzak mesafeden öpüşme hissi ileten bir aygıt üretildi.

Electro-Communications Üniversitesi’ndeki Kajimoto Laboratuvarı, bir ağızlık ve dilinizin hareketlerini tanıyan ve bunu bağlı olan diğer bir cihaza aktaran bir yazılım geliştirdi.

Öpüşmek için dil hareketlerinden fazlası gerekli ve Kajimoto’dakilerin tüm bunları yeniden oluşturmak için bir planı bulunuyor. Aygıtın prototipini tanıttıkları videoda ‘Öpüşmenin unsurları arasında tat alma, nefes alış şekli ve dilin nemi de yer alır. Tüm bunların hepsini yeniden oluşturabilirsek bunun gerçekten çok güçlü bir aygıt olacağını sanıyoruz.’ diye belirtiyorlar.

Böyle bir aygıtın kullanılabilirliği konusunda da Kajimoto’dakilerin birkaç fikri var: “Eğer popüler bir kimliğiniz varsa, bu aygıtı kullanıp kaydettiğiniz öpücüğünüzü hayranlarınıza sunmak popülaritenizi artırabilir” diye de ekliyorlar.