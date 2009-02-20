Artık insaf etsinler, bir avuç kaldık!

Usta oyuncu Erol Günaydın, NTV'deki 'Sade Vatandaş' programında, tiyatrocuların yaşadığı zorluklara isyan etti.



Vergi borcunun faizleri altında zor günler yaşamış olan merhum Gazanfer Özcan'ı hatırlatan Erol Günaydın, "Bu ne biçim bir sevgidir, tutkudur bizdeki, bu tiyatroya! Tiyatro en kötü muameleyi görür bu ülkede. İlk başta tiyatro azarlanır. İhtilal olur, tiyatronun kapısına şak diye mühür vurulur. Dram Tiyatrosu, Komedi Tiyatrosu yangın yeri gibidir. Bir tiyatro daha yanar, bir tiyatro daha yıkılır, halen de yıkılmaktadır. Nedir bu tiyatroların çektiği? Biz hiç bir zaman bıkmadan, usanmadan, borç harca da girse, ölse de dirilse de bu sevdanın peşine düşmüşüz gidiyoruz. Artık insaf etsinler, biraz pes etsinler de şu bir avuç insanı korusunlar!" diyerek isyanını dile getirdi.



(Televizyon Gazetesi)







