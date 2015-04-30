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Dünya
Deutsche Welle

'Artık Hz. Muhammed karikatürü çizmeyeceğim'

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun karikatüristlerinden Luz, bir daha Hz. Muhammed karikatürü çizmeyeceğini açıkladı.

30 Nisan 2015 12:51


Fransa'da yayımlanan haftalık kültür-sanat dergisi "Les Inrockuptibles"e konuşan Renald Luzier (Luz), Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Hz. Muhammed'i çizmekten yorulduğunu söyledi. Luz, "Ömrümü onları çizerek harcamayacağım" dedi.

Charlie Hebdo'ya 7 Ocak'ta ocak ayında düzenlenen iki İslamcı tarafından düzenlenen baskında 12 kişi katledilmişti. Baskında hayatını kaybeden derginin 5 karikatüristi arasında, yazı işleri müdürü Stéphane Charbonnier de vardı.

Luz, saldırının ardından yayımlanan ilk sayının kapağını çizmişti. Kapakta Hz. Muhammed yer almıştı.Beyazlar içindeki figür, "Hepimiz Charlie'yiz" (Je Suis Charlie) yazılı bir döviz tutuyordu. Gözlerinden yaşlar gelen figürün üstünde ise "Her şey affedildi (tout est pardonne)" ibaresi yer alıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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