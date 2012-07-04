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Sağlık

Artık evde HIV testi yapılabilecek

OraQuick adı verilen test ağızdan alınan salyada 20 ila 40 dakika içinde HIV virüsünü tarayabiliyor

04 Temmuz 2012 18:16

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicilerin kendi kendilerine uygulayabilecekleri bir HIV testi, gerekli izinlerin alınmasıyla birkaç ay içinde satışa sunulacak.

ABD hükümeti ülkede 1,2 milyon insanın HIV virüsü taşıdığını, ama %20’sinin bundan haberdar olmadığını tahmin ediyor.

Amerika Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) eczanelerden kolaylıkla alınabilecek testin normalde doktora gitmeyecek kişilere ulaşmasını ümit ediyor. Test 30 bin tane eczane, marketler ve internette satışa sunulacak. Üretici firma OraSure testin satış fiyatının henüz belirlenmediğini ama 60 doların altında olacağını açıkladı.

Şirket yöneticisi Douglas Michels “Bütün büyük dükkânların bu testi satacağını ümit ediyoruz” dedi. Michels ayrıca bu test için büyük bir pazarlama kampanyası düzenlediklerini de ekledi.

 

Karar kullanıcıların'

 

Testin satışına onay verilmesi HIV/AIDS bilinçlendirme grupları tarafından sevinçle karşılandı. Who’s Positive (Kim Pozitif) HIV grubunun başkanı Tom Donohue, Associated Press haber ajansına “Bu test sayesinde kullanıcılar HIV durumlarını ne zaman, nasıl ve kimle öğrenmek istediklere kendileri karar verebilecek” dedi. Yine de FDA yaptığı açıklamada testin %100 doğruluk oranı taşımadığını; sonucun bir doktor tarafından ek testlerle doğrulanması gerektiğini belirtti.

OraSure testin HIV virüsünün varlığını %92 oranında; yokluğunu da %99 oranında tespit edebildiğini söyledi.

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