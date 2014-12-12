Artık ehliyet için akıllı telefonlar yeterli olacak

ABD’nin Iowa eyaleti, vatandaşların akıllı telefonlarına yükleyecekleri resmi uygulamanın ehliyet yerine geçeceğini açıkladı. Söz konusu uygulamanın 2015’te kullanıma girmesi bekleniyor.

ntvmcnbc.com sitesinde yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Vatandaşların akıllı telefonlarına yükleyecekleri resmi bir uygulamanın ehliyet yerine geçeceği" belirtildi.

Ehliyetleri dijital ortama taşıma kararı alan Iowa eyaleti, akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamanın sürücülerin bütün bilgilerini içereceğini ve bu uygulamayı kullanan kişilerin ehliyetlerini yanlarında taşımak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

Bu konuda bir ilke imza atan Iowa’da söz konusu uygulamanın 2015’te kullanıma girmesi bekleniyor.