‘Artık çeneni kapat Amal’

Ünlü İngiliz tarihçi David Starkey, aktör George Clooney’nin eşi, insan hakları avukatı Amal Clooney’e tepki göstererek, “Amal çenesini kapatırsa insan hakları ile toplumsal görevler dengelenecek” dedi.

İnsan hakları alanında ünlü bir avukat olan Amal Clooney, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’a danışmanlık yapmıştı. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın da avukatlığını yapan Amal Clooney, Doğu Perinçek’in, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri üzerine davalık olduğu hukuki süreçte temyiz duruşmasında Ermenistan’ın hukuk ekibinde yer almıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 70 yaşındaki tarihçi Starkey ise Clooney’i ‘insan hakları endüstrisi’nde çalışmakla suçlayarak şunları söyledi:

‘Denge sağlanır’

“Hâkimler ve avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni gasp ediyor, amacının dışına çıkarıyor. Bu yüzden insan hakları konusunda endişeli, topluma karşı sorumluluklarını yeterince düşünmeyen insanların olduğu bir toplum oluşuyor. Eğer Amal Clooney ve Shami Chakrabartis, çenelerini kapatırlarsa insan hakları ile toplumsal görevler arasındaki denge yeniden sağlanabilir.” Tarihçinin, Amal Clooney dışında ismini andığı Shami Chakrabartis, Liberty adlı düşünce kuruluşunun direktörü.

Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Clooney, ABD’li aktör George Clooney ile bir yıl önce Venedik’te evlenmişti.