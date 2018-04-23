"Artık bütçe nasıl kevgire dönmüşse seçimi falan beklemiyorlar, ota boka vergiyi yapıştırıyorlar"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, gübreye getirilen Özel Tüketim Vergisi'ni eleştirdi. "Artık bütçe nasıl kevgire dönmüşse seçimi falan bekleyemiyorlar ota boka vergiyi yapıştırıyorlar" diyen Muratoğlu, "Bir kısım kimyevi gübreye kilo başına 1 lira ÖTV itelediler" diye yazdı.

Muratoğlu ayrıca etil alkole tat bozucu bir madde eklenme kararına da değinerek, "Çok şükür AKP döneminde hiçbir şeye zam yapılmıyor, sadece düzenlemeye gidiliyor. Bizim millet çok uyanık ya, yok kendi sigarasını sarıp, vay efendim kendi içkisini yapıp vergiden imtina edecekti. Sizce devlet bunu yedi mi? Etil alkole tat bozucu katıp, sigara kâğıdına vergi sardılar" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun, "Gübre de lüks bu ülkede!" başlığıyla (23 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Artık bütçe nasıl kevgire dönmüşse seçimi falan bekleyemiyorlar ota boka vergiyi yapıştırıyorlar. Zevk için gübre tüketen var mı bilemiyorum ama adamlar gübreye Özel Tüketim Vergisi getirdiler! Bir kısım kimyevi gübreye kilo başına 1 lira ÖTV itelediler.

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Gübre çiftçinin mazotla beraber en büyük gider kalemi. Adı üzerinde; “Özel Tüketim” vergisi… İyi de güzel kardeşim, çiftçi gübreyi özel olarak nasıl tüketecek bari onu da belirtseydiniz. Şampanyanın yanında havyar ile beraber kimyasal gübre de yiyemeyecek miyiz?

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Çok şükür AKP döneminde hiçbir şeye zam yapılmıyor, sadece düzenlemeye gidiliyor. Bizim millet çok uyanık ya, yok kendi sigarasını sarıp, vay efendim kendi içkisini yapıp vergiden imtina edecekti. Sizce devlet bunu yedi mi? Etil alkole tat bozucu katıp, sigara kâğıdına vergi sardılar.

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Şimdi kimyasal gübreye de özel vergi getirildi. Halkın fazla gübre tüketip müptela olması engellendi. Organik gübre yapacak hayvan mı kaldı? Bari çiftçi kendi gübresini üretmek için bağırsaklarını fazla zorlamasa… Düğümleyip hastane masraflarını artırmasa… Üretim çok olursa oraya da vergi gelir nasıl olsa!

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Hep mi çiftçiye köstek? Hani destek? Olmaz olur mu? İthalata tam destek var! Öyle ki bakliyat ürünlerinde gümrük vergisini sıfıra indirdiler. Ölüyü diriyi bitirip gözü çiftçiye diktiler. Üretimi teşvik etmek yerine ithalatla fiyatları düşürmeye çalışarak ülke tarımının içine ettiler

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Bu İktidar Fransa tarımına desteklerinden dolayı Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Liyakat Nişanı aldı! Ötesi var mı? Geleneksel olarak 1883 yılından itibaren verilen liyakat nişanı “Chevalier dans l-Ordre du Merite Agricole” yani “Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı” AKP'nin tarım bakanı tarafından “onur duyularak” alındı!

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Lakin para lazım! Yazlık Saray daha bitmedi, 12 özel jet yetmedi, konvoydaki koruma araçlarına benzin gerekli! Vergileri artırmak kendilerinin en büyük saadeti… Parasız kalınca eski ceketinin cebinde 1 lirayı arayan adama çevirdiler devleti…

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Yalan yere araba yaptık, uçak yaptık, uydu attık haberleriyle oy toplayıp ülke yönetirsen geleceğin nokta tam da burası… Ülke ekonomisinin durumu içler acısı… Halkımız kusura bakmasın, uykusu öyle ağır ki, çabalar yetersiz. “Muhalefet iyi çalışsaydı gübreye ÖTV konulmazdı” diyecekler, sandıkta yine gidip AKP'yi seçecekler. Hayırlı işler!