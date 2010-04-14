Artık bizim de e-kitaplarımız var

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Ayda 10 kitap okuyan 7 ayda cihazın parasını çıkarıyor

Idefix, piyasa tekeli olmak istemiyor

Son yıllarda ABD ve Avrupa'da oldukça popüler olan e-kitaplar sonunda Türkiye'de de hayatımıza giriyor. Online kitapçı idefix.com, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve birçok yayınevinin desteğiyle hazırladığı e-kitap kataloğunu yarın okuyuculara sunmaya başlıyor.Aralarında Can, Oğlak, Kabalcı gibi büyük yayınevlerinin de bulunduğu yayıncıların çok sayıda kitabı, e-kitap formatında Idefix tarafından satılacak. Kampanya çerçevesinde iki de e-okuyucuyu piyasaya süren Idefix, cihazlara yüklü olarak 26 kitabı da hediye olarak veriyor.NTV'nin haberine göre ''İnternet için küçük, ama yayıncılık dünyası için büyük bir adım'' diye konuşan İdefix.com Genel Müdürü Mehmet İnhan, hızla genişleyen e-kitap kataloğunun sadece kendi sattıkları e-okuyucularla değil diğer markaların cihazlarıyla da kullanılacağının altını çizdi. Firma, kitapların iPhone ve iPad'lerde okunabilmesi için uygulama geliştirmeyi de planlıyor.Elektronik kitabın üretme ve çoğaltma maliyetinin sıfıra yakın olduğunu, bunun ciddi bir fiyat baskısı getireceğini kaydeden İnhan, tüm aktörlerin fiyat rekabetine karşı çalışması ve düşen maliyetlerin doğrudan doğruya tüketiciye yansıtılması gerektiğini bildirdi.Edinilen bilgiye göre e-kitapların fiyatları, baskılı edisyonlarının yaklaşık yarısı kadar olacak. Bu hesapla ayda örneğin 10 kitap okuyan birisi, cihaza verdiği parayı yaklaşık 6-7 ayda çıkarmış olacak.CAN Yayınları Genel Müdürü Can Öz, ''Tartışılmaz gerçek var, e-kitap daha ucuz. e-kitap bütün tartışmaları geçerek destek vermemiz gereken bir konu'' dedi. Öz, gönüllü olarak eserlerinin ücretsiz dağıtımına izin veren yazarlar Ahmet Celal, Çetin Öner, Faik Baysal, Faruk Duman, Hasan Özkılıç, İnan Çetin, Yekta Kopan, Mehmet Anıl, Osman Şahin, Peride Celal, Murat Gülsoy ve Ayfer Tunç'a teşekkür etti.Öz, Amerika'da Amazon.com'un dağıttığı kitapların sadece Kindle e-okuyucu cihaz ile okunabildiğini anımsatarak, Idefix'in bu yolu tercih etmediğini, piyasa tekeli olmak istemediğini belirtti.Can Öz, ''e-kitap, piyasamızı çok değiştirecektir. Umuyoruz ki bütün sıkıntıları atlatarak okurlarla e-kitabı piyasada kabul görmüş, korsana karşı da güçlü bir şekilde duran, daha sıkı dağıtılan bir yere oturturuz''diye konuştu.E-kitapların yaygınlaşmasıyla cihazların birkaç yıl içinde 100 doların altına düşmesi bekleniyor.