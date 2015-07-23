'Artık arabaları hack'lemek mümkün'

İngiltere merkezli güvenlik firması NCC Group, yeni nesil araçların bilgisayar sistemlerine radyo dalgaları ile girilebildiğini ve fren sistemleri dahil hayati öneme sahip pek çok özelliğin kontrolünün ele geçirilebileceğini vurguladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şirket yetkilileri radyo dalgalarıyla araçlara gönderilen sinyallerin farklı saldırılar için dahi kullanılabileceğini ifade ediyor.

ABD'li teknoloji dergisi Wired'ın muhabirleri Chris Valasek ve Charlie Miller da dijital sistemleri gelişmiş, internete bağlanabilen araçlarda bu tür risklerin bulunduğuna dikkat çekmişlerdi.

Valasek ve Miller, Jeep Cherokee marka bir aracın internete bağlanan müzik-navigasyon sistemine sızıp aracın kontrolünü tamamen ele geçirmeyi başarmışlardı.

Haberin yayınlanmasının ardından aracın üreticisi Chrysler firması bir yama yayınlayarak dikkat çekilen sorunu giderdiğini duyurmuştu.

Aynı anda birden fazla araç

NCC güvenlik firması ise, bir dizüstü bilgisayara herhangi bir elektronik dükkanında bulunabilecek parçalarla üretilmiş bir cihazı bağladı. Cihaz aracılığıyla otomobillerin elektronik sistemlerine radyo dalgaları gönderen firma uzmanları, fren balatalarını devre dışı bırakabildiklerini ifade ediyor.

Şirketin araştırma müdürü Andy Davis, radyo dalgalarını gönderen cihazın büyüklüğüne kapasitesine bağlı olarak aynı anda birden fazla aracın dahi kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Modern araçlar birbiriyle bağlantılı 50'den fazla bilgisayar sistemini bünyesinde barındırdırıyor ve 50 milyondan fazla kodlama satırı içeriyor.

Uzmanlar, araçlara otomatik pilot ve benzeri yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte bilgisayar korsanlarının da sistemlere sızma riskinin arttığına dikkat çekiyor.