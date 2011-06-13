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'Artık AKP raket biz top'

Bu sefer kimse ağzını açıp hile var bile diyemedi. Çaktırmadan gidişattan memnun olanlar, şimdilik oyum AKP'ye diyemiyor; ama oyunu veriyor tıpış tıpış.

13 Haziran 2011 03:00

T24 - Seçimlerden sonra Hülya Avşar şaşkınlığını acunn.com'daki yazısında anlattı: Korsan Atatürk'çüler varmış...Helal olsun AKP'ye! Görünen şu ki korsan başörtülülerden sonra korsan Atatürkçüler de varmış aramızda. İnanın, seçim sonuçlanıncaya kadar kiminle konuşsam CHP diyor, başka bir şey demiyordu. Hatta koalisyondan bahsedenler bile vardı. Ancak gördüğünüz gibi; yine ve daima AKP.

Bu sefer kimse ağzını açıp hile var bile diyemedi. Çaktırmadan gidişattan memnun olanlar, şimdilik oyum AKP'ye diyemiyor; ama oyunu veriyor tıpış tıpış.

Hislerim bana şunu söylüyor: Bundan sonraki seçimlerde Sayın Erdoğan başbakanlıktan vazgeçecek ve bizler ne yapacağımız şaşırıp, arkasından "bizi bırakma" diye ağlayacağız.

AKP'yi artık kimse tutamaz. Her ne olursa olsun, bu sonuç hepimize hayırlı olur umarım.

Bu durumda bize; "Lütfen AKP, sınavlarda adalet olsun, gençlerimizin hakkı yenmesin.

İşsizliğe de çare bulun lütfen.

Annemiz de kalsın yanımızda.

Bir de çocuk sayısını ikiye indirsek, biraz zorlanıyoruz da..." demek düşüyor.

Sevgiler, Hülya Avşar



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