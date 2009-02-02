Artık 40 dili birden konuşabilirsiniz!

Google'ın sunduğu web tabanlı hizmetlerden biri olan "Google Translate", artık Türkçe desteği de sunuyor. Hizmet, çevrimiçi bir sözlük görevi görüyor ve istenirse tek bir kelimeyi, bir paragrafı yahut linkini gösterdiğiniz web sitesini istediğiniz dile çevirebiliyor.Şimdiye kadar birçok dil desteği sunulmuştu, fakat Türkçe desteği eksikti. Bundan sonra aralarında Türkçenin de bulunduğu 40 dil arasında çeviri yapılabilecek. Yabancı dildeki bir kelimeyi ya da paragrafı Türkçeye çevirtebileceğiniz gibi, Türkçe bir kelimeyi ya da paragrafı da yabancı bir dile çevirtebilirsiniz.