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Article 19 bilirkişi raporu: Altanlar'a yönelik suçlamalar asılsız, müebbet istemi orantısız

Raporu Altanlar'ın avukatı Ferat Çağıl mahkemede okudu

23 Haziran 2017 18:30

Uluslararası ifade özgürlüğü örgütü Article 19'un gazeteci yazar Ahmet Altan ve Prof. Mehmet Altan'a yöneltilen "darbeye iştirak" suçlamasıyla ilgili bilirkişi raporu 17 kişinin yargılandığı davada okundu. Altanlar'ın avukatı Ferat Çağıl'ın okuduğu raporda, "Altanlar'a yönelik suçlamalar bizim görüşümüze göre asılsızdır" dendi. Rapordaki "Ahmet Altan ve Mehmet Altan davası Türkiye'nin ifade özgürlüğüne bağlı olup olmadığını ortaya koyacaktır" ifadesi dikkat çekti. Raporda, "Altanlar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet talebi, hiçbir fiilleri 'cebir ve şiddet' içermediği için orantısızdır" ifadelerine yer  verildi.

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Bilirkişi raporundan öne çıkan ifadeler şöyle:

Suçlamalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan davası Türkiye'nin ifade özgürlüğüne bağlı olup olmadığını ortaya koyacaktır.

Altanar hakkındaki suçlama "konuşma ile şiddet arasında doğrudan bağlantı arayan" ilkeye aykırı.

Altanlar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet talebi, hiçbir fiilleri "cebir ve şiddet" içermediği için orantısızdır.

Altanlar'a yönelik suçlamalar uluslararası hukuk ilkelerinin ihlalidir ve bir taciz kampanyasının sonucudur.

Altanlar'a yönelik suçlamalar bizim görüşümüze göre asılsızdır.
 

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