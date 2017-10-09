ARTI TV’de yeni program: Hakan Aksay'la Tatava TV

T24 yazarı Hakan Aksay, bu akşam ARTI TV’de yeni bir programa başlıyor: Tatava TV.

Çoğunlukla siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alınacağı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetler de yer alacak.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de olacak.

Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanacak.

Dünyanın Öteki Yüzü devam ediyor

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunacak.

Daha önce Tele1 kanalında 7 ay kadar yayınlanmış olan programda, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetlerindeki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor.