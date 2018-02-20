Artı Para uygulamasına dilekçeli tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZBAN’da 15 Şubat’ta uygulamaya konan Artı Para\'ya karşı kampanya başlatan Birleşik Haziran Hareketi, topladığı 14 bin 916 imzayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.

İzmir’in kent içi ulaşımında en büyük yükü taşıyan İZBAN’da 15 Şubat\'ta başlatılan Artı Para uygulaması, yolcuların tepkisini çekti. Uygulamanın geri çekilmesini isteyen İzmir Birleşik Haziran Hareketi de (BHH) imza kampanyası başlattı. Kentin farklı noktalarında imza stantları kuran BHH üyeleri, topladıkları 14 bin 916 imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. İmzaları teslim etmeden önce bir araya gelen BHH üyeleri, ‘Duy bizi Aziz, bakiyemiz yetersiz’, ‘İZBAN elini, cebimizden çek’, ‘Müşteri değil, halkız’ sloganları attı. Açıklamayı BHH adına Turgut Aydın yaptı. ‘Gittiğin kadar öde’ uygulamasının başladığı 15 Şubat’tan bu yana İZBAN istasyonlarında kaos ve mağduriyetlerin yaşandığını öne süren Turgut Aydın, sabah işine, okuluna gitmek için erken saatlerde İZBAN istasyonlarına giden çalışanlar ve öğrencilerin, bakiyelerinin yetersiz olması durumunda mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Gidebilenlerin ise indikleri istasyonda kartlarını tekrar okutmayı unutabildiklerini veya işine, okuluna geç kalma endişesiyle okutamadıklarını ifade eden Turgut Aydın, \"Böylelikle para üstü alınmadığından, iki istasyon bile gitseniz İZBAN’ı çok pahalıya kullanmış oluyorsunuz ve bu fark İzmir’im Kart’ın işletim hakkını elinde bulunduran şirketin kasasına giriyor\" dedi. İZBAN’a binebilmek için 8- 10 TL’lik bakiye bulundurmanın artık zorunlu olduğuna dikkat çeken Aydın, toplumda birçok insanın asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti. Aydın, \"Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir toplumda, bu uygulama, kamusal hak olan toplu ulaşım hakkının gaspıdır, İZBAN’ı kullanmak zorunda olan yoksul emekçi halkın cebindeki parayı son kuruşuna kadar almaktır\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI