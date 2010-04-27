Arthur’un hayali gerçek oldu

T24 - Genç yaşta tıbbın çare bulamadığı Moya Moya hastalığına yakalanan ve tedavi gördüğü Türkiye’de oturma izni olmadığı için beş yıldır ülkesi Ermenistan’a gidemeyen Arthur Manukyan ve annesi Hasmig Manukyan için oturma izni çıktı.



Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın aileyi arayarak, formalitelerden sonra ilk etapta beş yıllık oturma izni verileceğini, arkasından da vatandaşlık işlemlerinin başlayacağını haber verdiğini söyledi.



Ateşyan, gelişmelerin son derece sevindirici olduğunu belirterek, Ermenistanlı ailelerin çocuklarının eğitim sorununa çözüm getirilmesini de beklediklerini söylerken, doktorların hastalığa direnebilmesi için sadece morale ihtiyacı olduğunu söylediği Arthur Aydın Manukyan, istediği zaman Ermenistan’a gidip akrabalarıyla hasret giderecek, arkasından da hiçbir sorun yaşamadan İstanbul’a dönebilecek. Manukyan’ın haberi Hürriyet’te çıktıktan sonra CHP milletvekili Canan Arıtman bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmüş, Erdoğan da, sadece oturma izni değil, vatandaşlık hakkı tanınması için İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a talimat vermişti.







