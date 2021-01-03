Arteta, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı

Arsenal'in İspanyol teknik adamı Mikel Arteta, Mesut Özil hakkında sorulan soruları yanıtladı. Arteta, Özil ve gönderilmesi düşünülen diğer isimler için "Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse o kadar iyi olur. Yeni oyuncuların gelmesi için eldekilerin gitmesi gerek" dedi.

Adı son dönemde Fenerbahçe ile daha sık anılmaya başlanan Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunun, artık daha da netleştiği konuşuluyor. Haftalık 350 bin Pound kazancıyla kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu konumundaki Mesut, İngiliz ekibinin hocası Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti. Arteta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut'la ilgili sorulara, "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ya gidecek ya kiralanacak

Arteta, devre arasında bazı oyuncuların kiralanacağını bazılarıyla ise yolları tamamen ayıracaklarını belirterek, "Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak" diye konuştu. Ada basınında Sokratis'in, Fenerbahçe ile anlaştığı yazılırken, Mesut'a ise Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya ve Almanya'dan teklifler geldiği vurgulandı.