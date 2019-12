Artemis Tapınağı yeniden yapılacak

Silivri'deki antik kent ilgi bekliyor

Komana Pontika ikinci bir “Efes” olabilir

Taliban yıktı, arkeologlar buldu

Selçuk Artemis Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın, bulunduğu İzmir Selçuk'ta aynı boyutlarda yeniden inşa edilmesi amacıyla bir proje hazırladı.Vakıf Başkanı Atılay İleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 7 dünya harikasından sadece Mısır'daki Giza Piramidi'nin ayakta kaldığını hatırlattı.İleri, Avusturyalı bilim adamı Doç. Dr. Anton Bammer'in uzun yıllar boyunca yürüttüğü kazılardan sonra tapınağın bütün ölçü ve boyutlarını saptadığını anlattı.Tapınağı yeniden yapmak için bir vakıf kurduklarını bildiren İleri, "Dünyada tekrar aynı ölçülerle ve aynı malzeme ile tekrar yapılabilecek tek dünya harikası Selçuk ilçesindeki Artemis Tapınağı'dır. Başka hiç bir ülke ve belde bu şansa sahip değil" dedi.Birinci tapınağın 400 yıl, ardından yapılan ikinci tapınağın 600 yıl ayakta kaldığını hatırlatan İleri, planladıkları üçüncüsünün ise bin yıl ayakta kalacak şekilde yapılacağını kaydetti.Atılay İleri, "Tapınağı aynı ölçülerde ve aynı malzeme ile 25 bin metreküp mermer kullanarak, eski tapınağın bin 500 metre uzağındaki Kurutepe üzerine inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.Artemis Tapınağı'nın 120 sütunundan 36'sının küp kaideler üzerine oturtulduğunu, diğerlerinin silindir şeklinde olduğunu dile getiren İleri, kendilerinin yapacağı tapınağın ise 120 sütunundan 60 tanesinin küp kaideli olacağını söyledi.Sütunların her bir yüzünü Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tahsis etmeyi planladıklarını, her ülkeden 2 sanatçının yüzeye Efesli meşhur filozof Heraklit'in "Her şey değişim/akım içindedir" veya "Savaş her şeyin babasıdır" sözlerini işleyeceklerini belirten İleri, eserlerin bir jüri tarafından değerlendirileceğini vurguladı.Vakıf Başkanı İleri, bu projenin dünya basınında yer almasını sağlayarak Türkiye'nin saygınlığına büyük katkısı olacağına işaret etti. Tapınağın yanı sıra bir sanatkarlar köyü ve kültürel etkinlikler için de bir amfiteatr inşa edileceğini belirten İleri, projenin maliyetinin yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacağını ve inşaatın 4-5 yılda tamamlanacağını söyledi.İleri, devletten mali yardım istenmediğini, sadece tapınağın inşa edilebilmesi için Kurutepe'nin vakfa devredilmesini istediklerini ifade ederek, projenin Viyana Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Artemis kazılarını 35 sene yönetmiş olan ve tapınağın yeniden yapılabilmesi için teknik bilgileri hazırlayan Doç. Dr. Anton Bammer ve Doç.Dr. Ulrike Muss tarafından desteklendiğini kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanlığının projeye olumlu baktığını, projeyi gerçekleştirmeyi düşündükleri Kurutepe'nin vakfa devri için bazı planların hazırlanması ve arazinin bunun için imara uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen İleri, yer konusunun 10 yıldır kendilerini uğraştırdığını belirtti.Vakıf üyesi, iş kadını Leyla Alaton da enternasyonal niteliği bulunan bu proje ile dünya kültür tarihine çok önemli bir katkı sağlanacağını söyledi. Basın toplantısına, Selçuk Kaymakamı Aziz İnci, Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür, Doç. Dr. Anton Bammer ve Doç.Dr. Ulrike Muss da katıldı.