Artem Dzyuba'nın mastürbasyon videosu internete düşünce, milli takım kadrosundan çıkarıldı!

15 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Türkiye-Rusya A Milli futbol takımları Avrupa Uluslar Ligi maçı öncesinde Rus takımında "seks skandalı" yaşanıyor. Takım kaptanı, Zenitli santrfor Artem Dzyuba’nın internete düşen "uygunsuz videosu" yüzünden takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Stanislav Çerçesov, Dzyuba'nın Türkiye (15 Kasım) ve Sırbistan (18 Kasım) maçları için kadroya çağrılmayacağını açıkladı. Turkrus.com'un haberine göre; Rusya milli takımı Teknik Direktörü, Dzyuba'nın Türkiye (15 Kasım) ve Sırbistan (18 Kasım) maçları için kadroya çağrılmayacağını açıkladı.

Çerçesov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artem Dzyuba ile olan bu kişisel durumun sportif açıdan Rusya milli takımıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu konuda ayrıntılı bir yorum yapma gereği görmüyorum. Futbol sahasında ve dışında, bu göreve çağrılan her futbolcunun davranışları, milli takımın düzeyine ve statüsüne uygun olmalıdır" dedi.



Rus hoca, kendisini ve takımı olumsuz sonuçlarından korumak için Dzuba'yı hazırlık kampına çağırmamaya karar verdiğini söyledi.

Açıklama, Dzyuba’nın yatağında "mastürbasyon yaparken" çekildiği söylenen videosunun internette yayınlanmasının hemen ardından geldi.

Rusya Moldova milli takımıyla da 12 Kasım’da bir hazırlık maçı oynanacak.